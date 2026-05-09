「阪神−ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神の先発・大竹耕太郎投手が硬軟織り交ぜた投球を見せた。四回２死でヒュンメルを迎えた場面。初球から１４０キロ、１４２キロの直球でカウント１−１とし、３球目は真ん中低めへの６７キロの超スローボールを投じた。ヒュンメルはフルスイングしたが、豪快に空振り。スタンドが大きくどよめいた。続くカウント１−２から投じた外角への１０６キロのチェンジアップはボール球とな