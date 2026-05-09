タレントのマツコ・デラックスが８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」に出演。久保田直子アナウンサーの一言に「お前、ふざけんなよ！」にキレる一幕があった。マツコは今年２月に首の手術で入院。２カ月ぶりに番組に復帰した。入院生活を振り返り、「あのさ、ご飯も美味しかった。もう、オッサンになってきてるじゃない？味覚が。だから、こういうところで弁当とか食べてたじゃない。ちゃんと栄養管理された