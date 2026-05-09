新生活も落ち着いてきて、ちょこっと生活のクオリティーを上げていきたい今日この頃…お部屋の模様替えは大変だけど、おうちの食器選びにちょっと遊びゴコロを加えてみるだけで、毎日の自分がきっと元気になるはず。そんなときにおすすめな、驚きのコレクションが発表されました!! あのIITTALA(イッタラ)が、ポケモンと⁈ 今回ご紹介するのは、フィンランドの老舗デザインブランド「IITTALA(イッタラ)」の新コレ