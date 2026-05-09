女優の佐々木希（38）が7日に更新された自身のYouTubeチャンネル「杏/anne TOKYO」にゲスト出演。故郷・秋田のソウルフードについて語った。動画では杏と足つぼマッサージを受けながらトーク。杏に「今度、ご飯のお供の企画をやろうと思ってて、何かおすすめある？」と聞かれた佐々木は「秋田の人は、ご飯のお供に『ばっけ味噌』っていうのを食べるんだよね」と紹介。「『ばっけ』っていうのがふきのとう。ふきのとうを潰し