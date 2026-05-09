◇米男子ゴルフツアーマートルビーチ・クラシック第2日（2026年5月8日サウスカロライナ州デューンズ・クラブ＝7347ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、17位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が68で回り、通算6アンダーで首位と4打差の8位に浮上した。前日2位の中島啓太（25＝フリー）は72と伸ばせず、通算5アンダーの15位に後退。平田憲聖（25＝ELECOM）は通算1アンダーの49位。アーロン・ライ（31＝英国