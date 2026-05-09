「ドジャース３−１ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）ドジャースがブレーブスとの地区首位対決を制し連勝。大谷翔平投手が五回に決勝打となる右前適時打を放ち、デーブ・ロバーツ監督は「チームを勢いづける内容だった」とたたえた。１−１で迎えた五回、敵失で無死二塁の好機を作った。だがマンシー、エスピナルが走者を進められず相次いで凡退。２死と状況が変わり、大谷まで打ち取られれば相手に主導権がいきかねない状