参院予算委に向かう高市早苗首相＝2026年4月27日、国会国会は大型連休を終え、審議が再び本格化する。参院決算委員会は11日に高市早苗首相と全閣僚が出席して質疑を実施。14日の衆院憲法審査会では、緊急事態条項の具体的イメージ案を基に、与野党が討議する。党首討論の初開催に向けた日程調整も進む見込みだ。11日の参院決算委では、2024年度決算について与野党が論戦を交わす。中東情勢悪化を受けた原油調達の現状や、2年間