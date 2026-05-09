◇米男子ゴルフツアー初優勝トゥルーイスト選手権第2日（2026年5月8日ノースカロライナ州クウェイルホロー・クラブ（7583ヤード、パー71）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、久常涼（23＝SBSホールディングス）は第2ラウンドで4バーディー、3ボギーの70で回り、通算1オーバーの43位となった。松山英樹（34＝LEXUS）は第2ラウンドで1バーディー、1ボギー、2ダブルボギーの75で、5オーバーの68位。任成宰（28＝