俳優の鈴木福（21）と妹でタレントの鈴木夢（19）が9日までに、それぞれ自身のXを更新。夢の留学先・韓国できょうだいで野球観戦をする写真を公開した。【写真】「仲良し兄妹」「楽しそう！」現地で観戦を楽しむ2ショットを披露した鈴木福＆夢福は「中継には映ってないけど本当に韓国野球観てきました」とのコメントとともに、現地のスタンドでLGツインズのタオルを掲げてみせるショットや、きょうだいの2ショットをアップ。ま