タレント・小原ブラス（34）が9日までに自身のスレッズを更新し、新幹線で禁止してほしいことを訴えた。小原は「新幹線。駅弁とかの飲食はいいけど、お酒はもう禁止にして欲しい」とポスト。「飲み始めたら気分良くなって止まらないタイプも結構居て、気づいたらイビキかいて寝てたりするし、いきなりゲロでも吐かないか怖すぎてマジで地獄の時間。隣の知らない人のお酒の耐性なんて分からんから、問題なくても隣にいるだけ