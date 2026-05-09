フリーアナウンサー神田愛花（45）が、8日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜午後9時50分）にゲスト出演。夫のバナナマン日村勇紀との出会いを振り返った。パーソナリティーのタレント大沢あかねとトーク。日村とのなれそめについて「バラエティーの現場で会ったんですか？」と聞かれると、神田は「NHKを辞めてフジテレビさんのバラエティーによく出させていただいた時に、バナナマンがMCだったんです」と回想。