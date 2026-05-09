原田琥之佑（16）が9日、都内の新宿Kʼs cinemaで行われた主演映画「POCA PONポカポン」（大塚信一監督）初日舞台あいさつに登壇「エンドロールに流れる曲が怖すぎて。初号（映画本編の第1回の試写）を見て、そこに全部、持って行かれた」と、笑いつつ訴えた。「POCA PONポカポン」は、今年1月に亡くなった長谷川和彦監督に師事した後、有名ラーメン店で働きながら映画を製作してきた、大塚信一監督の新作。かつての連続児