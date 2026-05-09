「本標識」とセットでついてる「補助標識」ただでさえ交通量が増える週末の高速道路などは、事故や故障などのトラブルも頻発し、気が遠くなるような渋滞や“カオス”が発生します。また運転に不慣れなサンデードライバーがボトルネックになりやすい一方、むやみに車線変更を繰り返すベテランドライバーも相まって、混乱がますます悪化します。【画像】え？ 「謎の青いスラッシュ」の正体です！ 画像で見るさらに今後は、2026