私はチヒロ（32）。タクミ（8歳）、ユウ（5歳）、アキラ（2歳）の3人のきょうだいを育てています。今日は久しぶりの平日休みだったので、保育園が終わった後に、次男の同級生のママ友たちと、公園で楽しい時間を過ごしました。しかしそこでトラブルがあり、とてもイライラしていました。そのままスーパーに買い物に行くと、お菓子売り場まで走っていった次男がスーパーの台車と激突。店員は軽く謝罪をして、私に向かって「お子様を