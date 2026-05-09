＜JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI最終日◇9日◇越前カントリークラブ（福井県）◇6870ヤード・パー71＞国内男子下部のACNツアーの最終ラウンドが終了した。単独首位から出た24歳の宇喜多飛翔が7バーディ・4ボギーの「69」で回り、トータル14アンダーでプロ優勝を飾った。【写真】中西直人がラウンド中にスプリットハンド素振りをするワケ最終組の4つ前でプレーした内山遥人が「64」をマーク。トータル13アンダー