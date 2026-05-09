＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第3ラウンドが進行している。最終組がハーフターンをし、河本結がトータル1アンダーで単独首位に立っている。【ライブフォト】寄せ名人・河本結これぞアプローチの基本ですね1打差2位タイには福山恵梨、金澤志奈、2打差4位には堀琴音、荒木優奈が続いている。単独首位から出た昨