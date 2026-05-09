戦闘終結に向け、アメリカのトランプ大統領は、イランからの回答が8日中に「来るはずだ」と明らかにしました。一方のイランは「まだ検討中だ」と主張しています。【映像】戦闘終結へトランプ氏期待 イラン「まだ検討中」と主張トランプ大統領「（イランから）連絡が今夜中に来るはずだ。どうなるか見てみよう」トランプ大統領は8日、イランとの戦闘終結に向けてアメリカが提案した合意案について、8日夜中にイランからの回答が