ハンタウイルスの感染拡大が懸念されるなか、WHO＝世界保健機関は6例目の感染が確認されたと発表しました。【映像】クルーズ船到着に地元住民らが抗議する様子WHOは8日、クルーズ船でハンタウイルスの感染が拡大していることをめぐり、新たに1件の感染を確認したと明らかにしました。これまで確認された6例すべてがアンデスウイルスに特定されたとしています。また、南大西洋に浮かぶイギリス領、トリスタン・ダ・クーニャ島