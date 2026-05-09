アメリカのトランプ大統領は、ロシアとウクライナが5月9日から3日間停戦すると明らかにしました。【映像】黒煙と炎が立ち上るウクライナの街の様子トランプ大統領は8日自身のSNSで、5月9日のロシアの「対ドイツ戦勝記念日」に合わせて、ロシアとウクライナが9日から11日までの3日間、停戦すると発表しました。停戦期間には、ロシアとウクライナ双方からそれぞれ1000人の捕虜の交換が実施されるということです。トランプ氏