タレントの堀ちえみが7日に自身のアメブロを更新。レッスン後にコーヒーショップ『タリーズコーヒー』へ足を運び、その後夫と合流して和食を堪能したことを報告した。【映像】堀ちえみ、韓国の美容皮膚科へ “施術後の姿”を披露この日、堀は「レッスン終わりでタリーズへ」と切り出し「こ・ば・ら・す・い・た!!!」とお茶目にコメント。お気に入りの「白ごまと豆のポテトサラダ ほうれん草パン」の写真を公開し「このパン、優