あすの「母の日」を前に、富山市ではシャクヤクの摘み取り体験が行われました。【映像】シャクヤクを摘み取る人ら（実際の様子）「立てば芍薬」と言われるように、女性の立ち姿に例えられるシャクヤクは、「母の日」の花として人気があります。富山市は、西日本有数のシャクヤクの産地で、八尾町の畑では、シャクヤクの摘み取り体験が行われました。1本200円から体験が可能で、訪れた人たちは色鮮やかな景色も楽しんでいま