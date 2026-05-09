タレントの薬丸裕英が8日に自身のアメブロを更新。ハワイから帰国した後に食べたという蕎麦を紹介した。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショット7日のブログで薬丸は「ハワイからの帰国便」とつづり、和食の機内食を公開。その後8日には「帰国して食べるもの」というタイトルでブログを更新し「帰国すると何故か無性に食べたくなる蕎麦」とつづった。続けて、メニューについて「黒ゴマたっぷりの冷やし納豆蕎