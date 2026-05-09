4月29日、カミラ王妃はニューヨーク公共図書館を訪れ、『くまのプーさん』誕生100周年を記念する行事に出席した。【映像】英・カミラ王妃と“キャリー”の対面4月下旬から国賓として、アメリカを訪問しているチャールズ国王とカミラ王妃。ニューヨークで、カミラ王妃と、ある人との対面が話題になっている。それが、アメリカの人気ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティー』の“キャリー役”でお馴染みの、サラ・ジェシカ・