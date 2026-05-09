アイドルグループ「ＡＣＥｅｓ」の佐藤龍我が９日放送の藤本美貴、庄司智春夫妻がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演し、筋トレに熱中するあまりスタッフに怒られたことを明かした。佐藤は週に４回トレーニングを行うほど、筋トレにハマっている。メンバーの那須雄登が「衣装を自分たち専用で作ってもらうんですけど、サイズを測り直したりしないといけない。大きくなりすぎると。それで、いつも衣装さ