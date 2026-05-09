アイドルグループ「ＡＣＥｅｓ」の那須雄登が９日放送の藤本美貴、庄司智春夫妻がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演した。那須は慶応義塾大学出身だが、志望した動機は同大出身の櫻井翔への憧れ。中学受験で慶応系列の中学に進学したという。そのことを櫻井本人にも伝えたそうで、「翔君も喜んでくださって。うれしかったですね、本当に」と笑顔を見せた。庄司から「何時間ぐらい勉強するものなの？