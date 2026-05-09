ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が豪快な一発でウップンを晴らした。８日（日本時間９日）の本拠地マリナーズ戦に「２番・一塁」で出場した村上は初回、相手右腕のシンカーを逆方向の左翼席へ運んだ。３戦ぶり自身メジャー初となる逆方向へのアーチはヤンキース・ジャッジに並ぶメジャートップタイの１５号ソロとなった。試合は乱打戦の末、８―１２で敗れたが試合後、村上が米報道陣に「逆質問」したとＭＬＢ公式