【モデルプレス＝2026/05/09】元タレントの木下優樹菜が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝ごはんの写真を公開した。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「理想」健康的な和朝食◆木下優樹菜、朝食公開木下は「全て終えてからの朝ごはん Am11：00」とつづり、玄米、焼き魚、納豆、おひたしが並んだ健康的な朝食を披露。「見た目悪いとかほんとどーでも良くて外食とかたまに食べるジャンクなものに特別感を感じながら美味