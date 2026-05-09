モデルで俳優の本田翼さん（33）が2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新。ラフなピクニックコーデで愛犬との2ショットを披露した。「GWピクニック」本田さんは、「GWピクニック」とピクニックに出かけたことを報告し、白トップスとデニムのコーデで愛犬を抱っこする姿やアイスを食べる姿など、ピクニックを楽しむ様子を投稿したインスタグラムに投稿された写真では、白い長袖トップスとゆったりしたデザインの淡いカラーのデ