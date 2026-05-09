ア・リーグ本塁打王争いの輪にいる村上宗隆（26）のホワイトソックスが日本時間9日から、本拠地シカゴでマリナーズと3連戦を行う。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希「マイナー落ち」へ埋まる外堀この日は「2番・一塁」で出場し、相手の先発右腕ハンコックから一回、左翼スタンドに15号ソロ本塁打を放った。この時点で、ヤンキース・ジャッジと並びア・リーグ本塁打数でトップに立った。昨季、イチローが所属した2001年以