【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】中森明菜が全国ツアーで完全復活！ 親友・小泉今日子との絆は今も…高まる「花の82年組」再会への期待あの中森明菜（60）がニュース・情報番組のインタビューに答えるのを知って、正直、ビックリさせられた。5日のテレビ東京系経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」の単独インタビューに答えていた。その中で最近インタビューに応じたかを聞かれ、「ないですね」と返答