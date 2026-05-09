◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・木浪聖也内野手が痛恨の走塁ミスを犯した。０―０の４回１死二塁。坂本が遊直を放ち、二塁走者の木浪は帰塁が間に合わず併殺となった。この日はベンチスタートの大山に代わって、一塁で先発出場。１死から左前打で好機を演出したが、自らのボーンヘッドでつぶしてしまった。