◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（９日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテ・上田希由翔内野手（２４）が「６番・一塁」でスタメン出場。２回１死走者なしで迎えた第１打席、ソフトバンク先発右腕の大津から右翼席に１号先制ソロを放った。昨年９月２０日の日本ハム戦（エスコン）以来の一発。「打ったのは真っすぐです。シンプルに考え、タイミングを合わせて打つことができました。いい結果になって良かったです」と喜んだが、