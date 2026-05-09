大相撲の大関・霧島（音羽山）が９日、東京・墨田区の両国国技館で行われた「ＴＵＤＯＲ×日本相撲協会ワールドワイドパートナー締結発表会」に出席した。スイスの腕時計ブランド「ＴＵＤＯＲ（チューダー）」が、１日付で日本相撲協会「初」となるワールドワイドパートナーに就任。同社の価格７５万６８００円の「ＢＬＡＣＫＢＡＹ６８」を紹介された霧島は、「近くで見ると、とてもかっこいい時計。改めて頑張っていこう