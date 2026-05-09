◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が６７キロの超スローボールで空振りを奪った。０ー０の４回２死、カウント１ー１からヒュンメルに対する３球目だった。場内をどよめかせ、その後も１１４キロの変化球で見逃し三振。緩急を駆使した持ち味の投球で相手打線を封じている。