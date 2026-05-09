◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナドーム）楽天の浅村栄斗内野手が先制の適時打を放った。「４番・指名打者」でスタメン出場。両軍無得点で迎えた４回２死二塁、西武・佐藤爽の５球目の１２８キロチェンジアップをとらえ、右前に運んだ。二塁走者が生還し、出場３試合ぶりの打点となる先制点をもたらすと、一塁上で塩川コーチとグータッチを交わし喜んだ。浅村は今季、この試合前までで２９試合に出場し、打率２割