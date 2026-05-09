ゴールデンウィークが明けて、忙しい平日が戻ってきましたか？急いで副菜を作りたい時に便利なのが5分で浅漬けができる調理方法。 でも本当に5分で味が染みるか、筆者は半信半疑でした。そこで今回は、これからの時期ますます活躍する野菜「きゅうり」を使って、5分で浅漬けができるレシピを作り比べしてみました。どこまで味が染みるのか、必見です！ 1シンプルな調味料でトライ このレシピは、調味料に塩と砂糖しか使いま