阪神の先発・大竹耕太郎投手が巧みな投球術で対戦相手であるDeNAのヒュンメル選手を翻弄しました。この日、先発マウンドをまかされ、3回までDeNA打線を無失点におさえて好投を続ける大竹投手。4回も1番から始まる相手上位打線をテンポよく2死まで奪います。そして3番ヒュンメル選手に対し、140キロ台の直球を連投しカウント1-1となると、3球目には67キロのスローボールをど真ん中に投げ込みます。ヒュンメル選手は真ん中に入ってき