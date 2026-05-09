◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（9日、マツダスタジアム）ヤクルト・澤井廉選手が、今季第1号となる2ランHRを放ちました。2回に迎えた第1打席でもライトの深い位置に落ちる2塁打で、先制点へのチャンスメイクとしていた澤井選手。第2打席は4回の1アウト1塁の場面で迎えると、追い込まれながらも迎えた6球目のツーシームをしっかりとらえます。打球はそのままライトスタンドに飛び込みました。今季初のスタメン起用となった