生理中で具合悪いのにのんびりなんて過ごせるわけないでしょ！理解が浅すぎるけど、せめて気遣ってほしいですよね。しかし、女性への固定概念は生理に対してだけではなく…。＞＞【まんが】女性は痛みに強いと決めつける夫(ウーマンエキサイト編集部)