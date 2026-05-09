「広島−ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）また“イケヤマジック”が発動し、先発投手が先制打を放った。二回２死二、三塁の好機。ここで「８番・投手」で先発した松本健が、岡本の１４７キロ直球を捉え鮮やかに左前に運び２点を先取。三塁側ベンチは、大盛り上がりとなった。８日の同戦では「８番・投手」で出場した高梨が１点リードの四回２死一、二塁の場面で森下から鮮やかに中前にはじき返し、今季初安打が適時打