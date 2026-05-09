◇米女子ゴルフツアーみずほアメリカズ・オープン第2日（2026年5月8日ニュージャージー州マウンテンリッジCC＝6735ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、勝みなみ（27＝明治安田）が74で回り、72の西郷真央（24＝島津製作所）とともに通算イーブンパーで首位と8打差の15位に並んだ。山下美夢有（24＝花王）と原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が1オーバーの31位、馬場咲希（20＝サントリー）が3オーバ