松山競輪場のF2は2日目。日本競輪選手養成所129期、130期によるデビュー戦「ルーキーシリーズ」が併催されている。ガールズによる5Rは在所成績1位の小原乃亜（おばら、23＝岩手）が連勝を決めた。初手は6番手。打鐘では最後方。外を回って上昇し、最終3角で先頭。2車身差をつけてねじ伏せた。ただ、やや強引な取り口だったことは否めない。「凄くいい捲りではなかった。もう少し力をつけなければいけない」同期相手では明