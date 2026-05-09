家計を助けるハーフサイズに！ティッシュが長持ちする方法▶【写真付きで解説】もう戻れないかも…？「ティッシュ長持ち」の驚きの全工程ちょっとした汚れや口を拭くために、ティッシュを1枚使うのがもったいないと思う人は多くいるかもしれません。しかし、ポケットティッシュだと1枚あたりが割高ですよね。そこで、SNSで話題の2倍長持ちするティッシュの作り方をご紹介します。■使いやすい！2倍長持ちするティッシュの作り