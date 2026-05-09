卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、連日熱戦が繰り広げられており、男女ともに準決勝進出チームが決まるなど佳境を迎えている。そうした中、女子で2000年クアラルンプール大会以来のメダル獲得を決めたのがルーマニア。強豪フランスを下して4強入りを果たした奮闘ぶりを、WTT公式が称賛している。 ■金メダル筆頭、中国との準決勝へ チームランキング7位