◇セ・リーグ阪神 ― DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神の先発・大竹耕太郎投手（30）が変幻自在の投球で、前半4回を無失点の立ち上がりを見せた。甲子園を沸かせたのは4回2死からの3番・ヒュンメルとの対戦。140キロ、142キロと連続内角へのストレートで相手に意識させた上で、3球目に得意の超スローボールを繰り出した。67キロにヒュンメルは空振り。最後は114キロチェンジアップで見逃し三振と、好調のDeNA打線を、大