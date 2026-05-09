能登半島地震の被災者が手掛けたアクセサリー、沖縄発祥の「かりゆしウェア」――。皇室の方々が身に着けた手頃な値段の服や小物が注目を集めている。制作者らは、被災地や伝統工芸への関心が高まるきっかけになることを願っている。（戸田貴也、坂場香織）手頃な値段秋篠宮家の次女佳子さまの耳元に、輪島塗の技法を生かした赤色の丸いイヤリングが輝いていた。昨年８月、大阪・関西万博の会場で青森県の津軽塗の技法を体験さ