元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、9日までに公式インスタグラムを更新。義理の娘でプロレスラーの凛さんの現役引退を報告した。【写真】「思えば…」義娘の勇姿をアップした北斗晶北斗は「ご報告とお礼が遅くなってしまいましたが…5月5日に凛ちゃんが無事に現役引退をさせていただきました」と伝えた。当日は生放送に出演していた北斗は「試合開始には間に合いませんでしたが最後の最後引退の10カウントゴング