◇ナ・リーグドジャース3−1ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦で大谷翔平投手（31）が5回に決勝打を放ち、接戦をものにして連勝。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は負傷者リスト（IL）入りしたタイラー・グラスノー投手（32）に言及した。グラスノーは6日（同7日）のアストロズ戦に先発も腰痛で2回の投球練習中に緊急降板。試合後、「けいれんのようなも