築４０年以上の病棟を持つ医療機関が全国に１５００か所超あることが読売新聞の調べで分かった。法定耐用年数を超えて老朽化していても、近年は建築費の高騰により建て替えが難しく、閉院など地域医療に悪影響が出る恐れがある。専門家は「地域で必要性の高い病院を行政は重点的に支援するべきだ」と指摘する。各医療機関は毎年度、病棟の役割などを都道府県に報告し、厚生労働省が内容を公表する。調査では２０２４年度の約６