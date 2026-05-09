GWシリーズ開幕初日となった4日は、HUKが誇る女性騎手2人の活躍が目立った。佐々木世麗騎手が3勝、塩津璃菜騎手が2勝を挙げ、2人合わせて5勝の快進撃。佐々木騎手の1日3勝は自己タイ記録、塩津騎手の1日2勝は兵庫では初（門別で2度）となり、幕開けを彩った。9Rでは1着塩津、2着佐々木。10Rでは1着佐々木、2着塩津と2レース連続でワンツーを決める競演も。人気馬をきっちり上位へ持ってくる好騎乗で、スタンドを埋めたファンを